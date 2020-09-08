Emine Erdoğan, Twitter hesabından Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Okuma yazma seferberliğine katılan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek."