Haber Giriş: Kaynak: AA
Emine Erdoğan: Okuma yazma seferberliğimiz sürecek
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Erdoğan şunları kaydetti:
"Okuma yazma seferberliğine katılan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek."
Etiketler: okuma yazma seferberlik twitterSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 15:07
Son Haberler
- 15:35
- 15:28
- 15:23
- 15:28
- 15:34
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz