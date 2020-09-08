Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tatbikatlarının NATO kuralları çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uzlaşmada kaçındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan son zamanlarda uzlaşma yönündeki inisiyatiflere hayır diyerek diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi. Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var"