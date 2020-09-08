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Çavuşoğlu: Yunanistan diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan son zamanlarda uzlaşma yönündeki inisiyatiflere hayır diyerek diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tatbikatlarının NATO kuralları çerçevesinde yapıldığını söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uzlaşmada kaçındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan son zamanlarda uzlaşma yönündeki inisiyatiflere hayır diyerek diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi. Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var"
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 14:32
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