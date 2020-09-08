Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.

Konuşmasında terörle mücadeleye geniş yer ayıran Soylu, "Bu sabah itibarıyla MLKP'den 34 kişi gözaltına alındı. Yine bu sabah DEAŞ operasyonu devam etti. Sözde emirin irtibatlı olduğu 11 şüpheli yakalandı. Yine bu sabah DEAŞ ile ilgili 10 hedefimiz vardı 6’sını aldık" dedi.

[Mavi kategoride aranan Ercan Bayat Hatay'da yakalandı. Fotoğraf: AA]

Mavi kategorideki terörist yakalandı

Bakan Soylu, 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin yamını yitirdiği saldırının failleri arasında aranan TKKP?C'li terörist Ercan Bayat'ın da yakalandığını açıkladı.

Soylu, "2013'te Reyhanlı'da canımız yanmıştı. “THKP/C Acilciler” diye sinsi planlar yapan bir örgüt. O saldırıyı yapanlardan bir tanesini terörde arananlar listesinde mavi kategoride olan Ercan Bayat'ı aldılar getirdiler" açıklamasını yaptı.

Bayat'ın Hatay'da sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Soylu ayrıca 2016'dan bugüne kadar terör örgütü PKK üyesi 768 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu ifade etti.