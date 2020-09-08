FETÖ, mülkiyedeki yapılanmasını "A takımı" olarak adlandırdı. MİT ve Emniyet istihbarat bu yapılanmayı deşifre etmek için harekete geçti. Soruşturma için özel birim oluşturuldu. Şüpheli isimler üzerinde titiz bir çalışma yapıldı. İşte o soruşturmanın detaylarına TRT Haber ulaştı.

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı talimatıyla vali yardımcıları, kaymakamlar açığa alındı. TRT Haber soruşturmanın detaylarına ulaştı. https://t.co/FDgRH176Qa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 8, 2020

FETÖ'nün 'A Takımına' darbe

Bu çalışma sonucunda FETÖ ile iltisakı olduğu iddia edilen isimler belirlendi. Liste, İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Şüpheliler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Farklı illerde aralarında vali yardımcıları ve kaymakamların olduğu çok sayıda mülki idare amiri açığa alındı.

Örgüt üyelerinin tespitine yönelik çalışmanın 5 yıllık geçmişi var. İlk soruşturmayı, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Bu süreçte 170 kaymakama adli işlem yapıldı. Yaklaşık 50 kaymakam da itirafçı oldu. Verilen ifadeler şüphelilerin belirlenmesinde etkin rol oynadı.

95 - 102'nci dönem arası şüpheli kaymakamlar açığa alındı

Soruşturma kapsamında yüzlerce isim belirlendi. Özellikle 95 ve 102'nci dönem arası olduğu tespit edildi. Şüphelilerin örgütün hücre evlerinde kaldıkları anlaşıldı. Örgüt, bu hücreleri, "A tipi çalışma evleri" olarak adlandırıyordu. Bu evlerde kalanlara KPSS ve mülakat soruları veriliyordu.

Adli soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Bu kapsamda 400 dolayında mülki idare amirinin şüpheli olduğu öne sürülüyor.