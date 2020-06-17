NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı
NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, başta koronavirüsle mücadele olmak üzere çeşitli konularda görüşmek üzere toplandı. Bakan Akar da toplantıya MSB karargahından katıldı.
NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, video konferansla yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, Rusya, Afganistan ve Irak'taki eğitim misyonlarını görüşmek üzere bir araya geldi.
Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar'ın temsil ettiği toplantının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen @NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın da devam edecek toplantıya Millî Savunma Bakanlığı karargâhından katılıyor.https://t.co/i005fgzi4v#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/lXIoI683ez— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2020
Stoltenberg, NATO'nun Covid-19'la mücadeleye katkı sağladığını ve olası bir ikinci dalgaya hazırlık yapmaya başladığını söyledi.
Covid-19 öncesi ortaya çıkan güvenlik sınamalarının da yok olmadığına dikkati çeken Stoltenberg, "1 milyar vatandaşımıza güvenlik sağlamaya devam etmeliyiz. Savunma ve caydırıcılık gücümüzü muhafaza etmeliyiz" diye konuştu.
Stoltenberg, bugünkü oturumlarda bakanların Rusya'nın nükleer füze kabiliyetlerinin teşkil ettiği tehditleri ve ittifakın misyon ve operasyonlarını ele alacağını aktardı.
İki gün sürecek toplantıda Afganistan, Irak'taki eğitim misyonları, Libya'daki gelişmeler ve ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.