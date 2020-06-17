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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 5. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ülkemize kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla milletin gönlünde bir yer edinmiştir" sözlerine yer verdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 5. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Süleyman Demirel'i rahmetle anan Erdoğan, mesajında, "Siyasi yaşamı ve kişiliği ile Türk siyasetinde iz bırakan Süleyman Demirel, ülkemize kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum" sözlerine yer verdi.
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