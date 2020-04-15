NATO Savunma Bakanları bu kez Brüksel'deki NATO karargahında değil, ekran karşısında video konferansla toplandı.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da kurmaylarıyla katıldı.

Toplantının görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Gündemin sıcak başlığı koronavirüstü. Alınabilecek önlemler masaya yatırıldı, fikir alışverişi yapıldı.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, sivil sağlık ve güvenlik görevlilerine desteğe öncelik verileceğini söyledi. NATO eş güdümünde tıbbi cihaz ve malzeme paylaşımı, sahra hastanesi kurulumu, askeri araçlarla kargo ve hasta nakli yapılabileceğini ifade etti.

Stoltenberg, toplantıdan önce yaptığı konuşmada da Türkiye'nin bu süreçte diğer ülkelere yardımlarını övdü.

İtalya, İspanya, İngiltere ve Balkan ülkelerine tıbbi malzeme gönderildiğini hatırlattı.

Salgına rağmen, NATO'nun caydırıcılık kapasitesinin koruması ve mevcut askeri operasyonlara devam edilmesi planlanıyor.