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Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara verdi. Meclis koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Mayıs'a kadar çalışmayacak. Ara kararı yarından itibaren başlayacak
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı.
Şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek, cezalar ertelenmeyecek.
Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 21:16
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