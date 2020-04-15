Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün test sayısı 34 bin 90, vaka sayısı 4 bin 281, iyileşen hasta sayısı 875, vefat sayısı ise 115 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Koca: Hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." bilgisini verdi.

Tabloya göre; toplam test sayısı 477 bin 716, toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı bin 515, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 820, toplam entübe hasta sayısı bin 52, toplam iyileşen hasta sayısı 5 bin 674 oldu.

Bugünkü test sayısı 34 bin 90, vaka sayısı 4 bin 281, vefat sayısı ise 115 olarak kayıtlara geçti.