Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 6 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve beraberindeki heyet 6 Mayıs 2019'da ülkemize ziyaret gerçekleştirecektir.



Söz konusu programı takip etmek isteyen ulusal ve uluslararası basın mensupları için akreditasyon duyurusu yayınlanmıştır.



Detaylı bilgi: https://t.co/w6ZyDh1v2I pic.twitter.com/Fz3eN3akK0