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TRT Haber 17.09.2024 14:46

Narin'in ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yapılan incelemelerde küçük kızın 'boğularak öldürüldüğü'nün tespit edildiğini açıkladı.

Narin'in ölüm nedeni belli oldu

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

Öte yandan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın, jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Narin boğularak öldürüldü"

İstanbul Adli Tıp tarafından yapılan incelemede küçük kızın 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi.

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