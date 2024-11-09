Narin Güran cinayeti davasında yargılama devam ediyor

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci gününde, savunmaları tamamlanan 4 sanığın ardından bu kez tanıklar dinlendi.

Duruşmada ilk olarak Narin'in ağabeyi Baran Güran, tanık kürsüsünde dinlendi. Mahkeme heyeti, Narin'in kuzenleri ve tutuklu sanık amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın da aralarında olduğu tanıları tek tek dinledi. Mahkeme başkanı ve avukatlar tanıklara sorular yöneltti.

Narin'in babası Arif Güran, tanıkların dinlendiği esnada fenalaştı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Duruşmanın ilk gününde savunmaları alınan tutuklu sanıklar; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar da salondaydı. 4 sanık, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Müşteki kurum olarak davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu avukatları da duruşma boyunca salonda yer aldı.

Davada 3. gün

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülmeye başlayan davanın 3. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor.

Davanın 3. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı.

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe kırsal mahallesinde kaybolmuş, aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni derede gizlenmiş halde bulunmuştu.