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TRT Haber 09.11.2024 02:07

Bakan Kurum: Sosyal konut projesinde depremzedelere öncelik tanıyacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni başlatılacak sosyal konut projesinde depremzedelere öncelik tanıyacaklarını açıkladı.

Bakan Kurum: Sosyal konut projesinde depremzedelere öncelik tanıyacağız

Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde başlatılacak sosyal konut projesinde depremzedelere öncelik tanınacağını açıkladı.

Kurum, "Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız 81 ilde. Bu daha çok deprem bölgesindeki insanlarımızı ilgilendirecek. Kira ödeyemeyen, ev alamayan insanlarımıza öncelik tanıyacağız" dedi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kaynak aktardık"

Bakan Kurum, İzmir körfezinin kirliliğine değindi, belediyeye destek sağlanmadığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi yanlış yapınca Çevre Bakanı olarak ben susacak değilim. İzmir'e finansman desteği vermediğimiz iddia edildi. Bugüne kadar dış kaynaklardan 6,4 milyar lira, öz kaynaklardan 3,2 milyar lira destek verdik. 110 milyon avro Dünya Bankası aracılığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne destek sağladık. Destek vermediğimiz iddiası doğru değil. Deniz suyunda analiz yaptık, arıtılmamış evsel atıktan kaynaklandığını belirledik. Bunu önlemek belediyenin sorumluluğundadır."

"Belediye olarak kirli ilişkilere girerseniz, devlet hesabını sorar"

Bakan Kurum, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına ilişkin soruları da yanıtladı.

Kurum, "Esas millet iradesine ihanet edenler belediye yetkilerini farklı alanlara kaydıranlardır. Siz belediye başkanı olarak kirli ilişkilerin içine girerseniz devlet de gelir size bunun hesabını sorar" ifadelerini kullandı. 

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Murat Kurum Sosyal Konut Projesi
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