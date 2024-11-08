Bakan Güler: Kafkasya bölgesinin dostluk ve iş birliğine ihtiyacı var

ATO Congresium'da Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yılı dolayısıyla, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Ahmed Cevad Enstitüsü işbirliğiyle "Selam Türk'ün Bayrağına" adlı konser düzenlendi.

Konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera Balesi ve TRT Çok Sesli Korosu'nun da yer aldığı 120 kişilik orkestra ile gerçekleştirildi.

Konsere Bakan Yaşar Güler'in yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Ahmed Cevad Enstitüsü Başkanı ve aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Türkolog Prof. Dr. Ruhi Ersoy ve çok sayıda davetli katıldı.

"Karabağ'ın kurtuluşu Azerbaycan'ın cesareti ve kararlılığı sayesinde gerçekleşti"

Konser öncesinde yaptığı konuşmada Azerbaycan halkına sevgi ve saygılarını sunan Bakan Güler, Azerbaycan ordusunun kahramanlığının bir nişanesi olan Vatan Muharebesi'nde şehit olan Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi.

Karabağ'ın kurtuluşunun Azerbaycan ordusunun cesaret ve kararlılığı sayesinde gerçekleştiğini belirten Güler, "Bu zaferle, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik tarihi bir fırsat kapısı açılmıştır. Ermenistan'ın da bunun bilincinde olarak hareket etmesini umut ediyoruz. Zira, Kafkasya bölgesinin artık çatışmaya değil, dostluk ve iş birliğine ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.

Bölgenin istikrar ve refahı için kapsamlı bir normalleşmenin bir an önce sağlanması gerektiğini vurgulayan Güler, "Bölge ülkelerine, yeni ekonomik ve ticari imkanlar sağlayacak ve kalıcı barışa hizmet edecek Zengezur Koridoru'nun da anlaşmalar doğrultusunda hayata geçirilmesini bekliyoruz. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışmanın önemine de değinen Bakan, "Türkiye, daima can Azerbaycan'ın yanındadır, yanında olacaktır." diye konuştu.

Prof. Dr. Ersoy da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışmanın ve tarihinin önemini vurguladı.

Ersoy, "Sayın Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli Beyefendi siyasetin ötesinde Türk dünyasında gönül köprüleri kurmak, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin köklü geçmişini, güçlü geleceğe taşımak için kültür sanat faaliyetleri, akademik çalışmalar yapmak üzere partimiz bünyesinde Ahmed Cevad Enstitüsünü kurdu." ifadelerini kullandı.

"Yaşasın Azerbaycan-Türkiye dostluğu"

Memmedov da etkinliğe katılan misafirlere teşekkür ederek, "Azerbaycan'ın şanlı zaferinin 4'üncü yıl dönümünü bütün Türk devletlerinin katılmasıyla kutladığımız bugünde bizimle olmanızdan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

8 Kasım'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla "Zafer Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Memmedov, "İkinci Karabağ Savaşı ülkemizin milli birliğini daha da güzelleştirdi. Ülkemizi güzelleştirdi. İşgal altında olmak gibi ağır bir yükü üzerimizden attık." diye konuştu.

Memmedov, Azerbaycan halkının zaferin ardından "alnı açık, başı dik muzaffer bir halk" olarak yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Azerbaycan halkının vatan savaşında devleti ve milletiyle yanımızda olan kardeş Türkiye sevincimizi paylaştığımız ülkelerin başında geliyor. Savaş zamanı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerinin Azerbaycan'ı defalarca ziyaret etmesi, politik ve manevi desteğini esirgememesi, 'Azerbaycan'a karşı adım atan karşısında Türkiye'yi görür.' diyerek bütün dünyaya açık mesaj vermesi ülkemiz arasındaki dayanışmanın en büyük göstergelerinden biridir."

Azerbaycan ve Türkiye arasında 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'yle iki ülke ilişkilerinin en yüksek düzeye geldiğini vurgulayan Memmedov, "Bu kutlu günde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğrunda hayatını kaybeden kahraman vatan evlatlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan-Türkiye dostluğu" dedi.

"Türk halklarının ortak değerlerinin, ortak dualarının nasıl gerçeğe dönüştüğünü anmak için bir aradayız"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev de "Bugün burada yalnızca bir zaferi değil, aynı zamanda Türk halklarının ortak değerlerinin, ortak dualarının nasıl gerçeğe dönüştüğünü anmak için bir aradayız." diyerek, "Karabağ'ın azat edilmesinin, herkesin gönlünde yaşayan bir dileğin, bir kardeşlik bağının tezahürü" olduğunu belirtti.

"Ne kutlu bir gündür ki can Azerbaycan'ımızın bayrağını Şuşa'da, Hankendi'de dalgalanırken görmek bize nasip oldu." diyen Raev, Azerbaycan ordusunun Cumhurbaşkanı Aliyev önderliğinde tarih yazdığını dile getirdi.