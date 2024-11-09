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Gündem
AA 09.11.2024 06:12

Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere "Cobra" eğitimi

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü bünyesinde görev yapan Mehmetçik tarafından, Kosova Güvenlik Gücü askerlerine Türk taktik tekerlekli zırhlı araç "Cobra"nın güvenli ve etkin kullanımına yönelik eğitim verildi.

Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere "Cobra" eğitimi
[Fotograf: AA]

Kosova Güvenlik Gücü'nün (KFOR) sosyal medya hesabından, Türk askerleri tarafından Cobra'nın güvenli ve etkin kullanımına yönelik verilen eğitimle ilgili paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, Türk ordusu ile işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitimle Kosovalı askerlerin askeri kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere "Cobra" eğitimi

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'da 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nın silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılar sağlıyor. Ayrıca FSK'nın askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

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