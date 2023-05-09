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Gündem
AA 09.05.2023 11:21

Naklini başka ile aldıran depremzede öğrencilerden 72 bini okula döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldıran öğrencilerden 72 bin 89'unun okullarına döndüğünü açıkladı.

Naklini başka ile aldıran depremzede öğrencilerden 72 bini okula döndü
[Temsili fotoğraf: AA]

Bakan Özer, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Özer paylaşımında, "Deprem bölgesinde yaşamın normale dönmesinde okullarımızı kısa süre içinde açmamızın çok büyük rolü oldu. Afet bölgesinden farklı illere naklini aldıran öğrencilerimizin 72 bin 89'u bugün itibarıyla okullarına tekrar kavuştu. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanındayız" sözlerini kullandı.


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Deprem Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı
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