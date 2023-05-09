Naklini başka ile aldıran depremzede öğrencilerden 72 bini okula döndü

Bakan Özer, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Özer paylaşımında, "Deprem bölgesinde yaşamın normale dönmesinde okullarımızı kısa süre içinde açmamızın çok büyük rolü oldu. Afet bölgesinden farklı illere naklini aldıran öğrencilerimizin 72 bin 89'u bugün itibarıyla okullarına tekrar kavuştu. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanındayız" sözlerini kullandı.