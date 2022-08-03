Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, dün saat 21.00 sıralarında kendisine Rumelifeneri açıklarında tahsis edilen alana demirledi.

Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı. pic.twitter.com/kWKx0F5G32 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli müşterek denetleme timi, Mileva ve Gözcü-1 isimli servis botlarıyla gemiye hareket etti.

Saat 10.40'da gemiye ulaşan heyet, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda söz konusu ticari gemide incelemelerde bulunuyor.

Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından İstanbul Boğazı'ndan geçerek Lübnan'a doğru hareket edecek.

"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.

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