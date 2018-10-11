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Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak güvenlik güçlerine araçtan ateş açan 5 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

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Muşta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Muş Varto'da PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Valiliğin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda Varto ilçesi Yılanlı köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığınca personel ve araç sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yılanlı köyü yolu üzerinde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan güvenlik güçlerimize aracın içinden uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerine güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir. Aracı durdurarak çatışmaya devam eden 2'si kadın 3'ü erkek, 5 örgüt mensubunun tamamı ölü olarak ele geçirilmiştir."

Kaynak: AA 

Etiketler: PKK, Muş, çatışma
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