Murat Kurum TRT Haber'de soruları yanıtlıyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TRT Haber'de Canan Yener Reçber moderatörlüğünde, Star Gazetesi Yazarı Halime Kökçe ve İletişimci Yazar Ferhat Murat'ın gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sahada coşku her geçen gün artıyor"

İlk açıklandığımız günden itibaren milletimizle birlikte olduk, taleplerini dinledik, çok güzel bir coşkuyla karşılaşıyoruz ve her geçen gün bu coşku artıyor. Vatandaşlarımız da usanmışlık ve bıkmışlık var. 5 yıllık kırgınlık, üzgünlük artık bir umuda dönmüş. Huzurlu bir İstanbul istiyorlar. Halk sorun çözecek başkanı bekliyor. İstanbullular sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor.

"En çok şikayet ulaşım ile ilgili geliyor"

En çok şikayet ulaşımla ilgili geliyor. Gerçekten ulaşım artık içinden çekilmez bir çile haline geldi. İnsanlar da deprem endişesi de var. Olası depremle ilgili evlerinin yenilenmesini bekleyen vatandaşlar var "Evimizi gelin dönüştürün" diye. Taksi konusunu duyuyoruz, sokak hayvanları konusunu duyuyoruz, kültür sanat alanında ihtiyaçları duyuyoruz, yeşil alan eksikliği gibi birçok ihtiyacı bize iletiyor insanlar. İnsanlar ilgi istiyor. İnsanların göz ardı edildiği bir yönetim anlayışı olduğunu 39 ilçesi de bunu söylüyor. Bizi düşünen, odağında sadece İstanbul olan bir başkan adayı inşallah olacak. Nisan gelecek yüzler gülecek diyoruz.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da olası depremle ilgili evlerinin bir an önce yenilenmesini bekleyen vatandaşlarımız var. Sokak hayvanları, taksi meselesi, yeşil alan eksikliği gibi birçok ihtiyacı bize iletiyor insanlar.https://t.co/3CtuFneoCo pic.twitter.com/sMIMdHrvz5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 29, 2024

Konut yenileme sözleri

Yapmış olduğunuz işler sizin referansınız. Vatandaşımız bizlerle ilgili takdirini de sandıkta kullanıyor. İstanbul'da deprem hazırlığı için kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da depremler oldu gittik. Mahallelerimizin dönüşümünü yapacağız dedik. Sokak sokak gezdik, günlerce oralarda kaldık. 6 ayda teslimler başladı. Elazığ'da verdiğimiz bu sözleri tuttuk. 6 Şubat'ta etkilenen illerden biri de Elazığ'dı. Bu konutlar sayesinde vefat, etkilenme az oldu. Muhalefet "parayı bulamazsınız, yapamazsınız, yetişemezsiniz" dedi. Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından çalışmalarımızı 1 yılda bitirdik.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Yapmış olduğunuz işler sizin referansınız. Vatandaşımız bizim ne yaptığımızı biliyor. Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de depremler oldu. Biz milletimizle el ele verip dönüşümü yapacağız dedik. Verdiğimiz sözleri tuttuk.https://t.co/3CtuFneoCo pic.twitter.com/YXGer17lfO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 29, 2024

"Vatandaşlarımız bizim yaptığımız konutlarla huzurla oturuyor"

Ülkemizin yaşadığı afetler sonrası konutları hızla tamamladık. İzmir Bayraklı'da deprem riskinin yüksek olduğu bir bölge. CHP'li bir ablamız "onlar söylüyor yapamıyor ama siz söylüyorsunuz ve yapıyorsunuz" dedi. Vatandaşlarımız bizim yaptığımız konutlarla huzurla oturuyor.

"Asrın felaketinde sözünü tutmuş biri olarak İstanbulluların karşısındayız"

6 Şubat depremlerinde vatandaşlarımız gördü ki orda onlar için çabalayan ama onlar için mücadele eden birileri var. 3 ayda 11 ile gittim, hasar gören ilçelere gittim. Üzüldük, ağladık ama o konutlarımızın temeli atıldığındaki gülümsemesini görseniz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde 180 bin konutu 3 ayda başlattık. Mayıs seçimlerinde milletimiz yine eserden, eseri yapandan yana tavır gösterdi Cumhurbaşkanımıza devam dedi. Asrın felaketinde sözünü tutmuş biri olarak İstanbulluların karşısındayız. Verdiğimiz sözleri zamanında bitirdik. İstanbul'a da bu birikimle, tecrübeyle geliyoruz.

Bakanlığım döneminde 81 ilin her köşesine eser ve hizmet götürdük. 81 ilde izi olarak bir olarak konuşuyorum. 81 ilde izimiz var. 39 ilçede bizim başlattığımız kentsel dönüşüm projelerini görürsünüz.

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