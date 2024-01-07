Murat Kurum: İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti. Hazırız, kararlıyız. Hayırlı olsun" sözleriyle Murat Kurum'un adaylığını ilan etti.

Murat Kurum adaylığının açıklanmasından sonra açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın açıklaması yapıyor. https://t.co/A6TypgiDgB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2024

Açıklamasından öne çıkanlar:

Hepinize bugün göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm İstanbullu dostlarımı da sevgiyle selamlıyoruz. Çok heyecanlıyız çünkü her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul arzuluyoruz. Teşkilatlarımızla kutlu bir yolculuğun ilk adımını bugün atıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Aziz İstanbullular, İBB Başkan Adayı olarak gösterildik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur ittifakımızın tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum.

"Herkesin huzurla yaşadığı bir İstanbul istiyoruz"

Ana kadememize, gençlik ve kadın kollarımıza, mahalle teşkilatlarımıza tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman yanımda olan anneme babama bana destek olan eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bu şehre sevdalı liderimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu şehre hizmet vermiş belediye başkanlarımıza sevgilerimi sunuyorum. Herkesin huzurla yaşadığı bir İstanbul istiyorum. İstanbul'a aday olmak büyük onur, dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir, hepimiz kendi özümüzü burada bulmuşuz. Kendi şehrimizin tadını burada almışız. Ekonomi ve ticaretin lokomotifi İstanbul. İstanbulumuz bizim bugünümüz, yarınımız...

Ecdadımızın yolunca cumhuriyetten aldığımız güçle, al bayrağımızın gölgesinde yarınlarımız için geliyoruz. Gerçek belediyecilik önce vatandaşın hanesinde, yanı başında olmaktır. Sorunlarını çözmektir. Sözünceye kadar da yanından ayrılmamaktır. Bunu en iyi yapan AK Parti kadrolarıdır. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz"

Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza heyecanımızı hedeflerimizi hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Beraber çalışacağız. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz.

Aziz İstanbullulara daima hizmet ettim. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için 20 yıl boyunca çalıştık. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimimizde de Anadolunun 4 bir yanında insanımıza dokunan işler yaptık.

"İstanbul'un 7 tepesinde alın terimiz var"

81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk. Onların dualarını aldık. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. 25 yıllık birikimle gururla söylüyorum İstanbul'un 39 ilçesinde emeğimiz, 7 tepesinde alın terimiz var.

“Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamadık. Afetlerde milletimiz için sıvadık. Müsilajın giderilmesi için, kentsel dönüşüm için kollarımızı sıvadık.”



Murat Kurum - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı pic.twitter.com/dGrtMf2kBa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2024

Biz kollarımızı boş yere sıvamadık. Afetlerde milletimiz için sıvadık. Müsilaj oldu, giderilmesi için, Yeni sosyal konutlar için, çocuklarımızın geleceği için sıvadık. 50 yıl 100 yıl sonrasını düşündük. İstanbul Finans Merkezi'ni bu şehre armağan ettik. Biz sessizce çalıştık.

İstanbul'da 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçeleri yaptık. Her türlü engelleme girişimine rağmen kentsel dönüşüme başladık. Bahanelerin ardına sığınmadık. Altını çizerek İstanbullu hemşehrilerime söylüyorum. Bunlar yaptıklarımızın sadece küçük bir özeti. Bunlar bile mevcut yönetimin 5 yılda yaptığı işlerin kar ve kat fazlasını yaptığımızın kanıtıdır. Bizim ekibimizin İstanbul tecribesi bu.

Motivasyonumuz İstanbul olacak. Bu şehre hizmet etmek, aşk ister, heyecan ister, biz bunu Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Aynı 94 ruhuyla Türkiye Yüzyılı idealimizle çalışacağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Yollarında ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları güvenle dolana kadar durmayacağız.

"Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir"

İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekibimizle İstanbul'da çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlıktır, algı belediyeciliğidir.

“Keyfimiz için değil kentimiz için çalışacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bir ve beraber olacağız. İstanbul büyükşehir belediye başkanının ayağına şantiye çamuru değecek. Laf değil iş üreteceğiz.”



Murat Kurum - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı pic.twitter.com/EAvLOXPlTo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2024

İstanbul'da duraklama dönemi bitecek yeniden yükseliş dönemi başlayacak. Sistemsizlik son bulacak. Arada bir İstanbul'da olayım demek yok. Her anında hep yanında olacağız. İstanbul'un yarınları için hareket ederken kadınlarla, gençlerle çalışacağız. Enerjimizi bizi ilgilendirmeyen konulara değil, İstanbul için çalışmaya harcayacağız. AK Belediyeciliğin 3 büyük kelimesi vardır. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız...

Daima sokakta, daima milletimizle birlikte olacağız. İstanbul bizim için hep 18 yaşında. Genç, dinamik ve daima yaşayan şehir. Enerjimizle laf değil, iş üreteceğiz. İBB Başkanı tarihin karşısında saygıda kusur etmeyecek. Fatih'in karşısında ellerini bağlayacak, boynunu bükecek. Kimliksiz belediyecilik son bulacak.

"Algıda usta olanların değil alın teriyle usta olanların dönemini başlatacağız"

16 milyon İstanbullu'nun başkanı değil, 16 milyon İstanbullu kardeşimizin dostu, yoldaşı olacağız. Vatandaşımız anlatacak biz dinleyeceğiz. Halkımız isteyecek biz yapacağız. Ortak akla, şeffaflığa, katılımcılığa hak ettiği değeri vereceğiz. Birlikte İstanbul olacağız. PR çalışmalarıyla İstanbul'un kaynaklarını harcamayacağız. Algıda usta olanların değil alın teriyle usta olanların dönemini başlatacağız.

Hep birlikte İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız. Hak ettiği değere ulaştıracağız. Türkiye Yüzyılı'nın en ihtişamlı önsözünü İstanbul'da yazacağız. Belediyecilikte marka olmuş, tecrübeli yol arkadaşlarımızla harıl harıl çalışıyoruz. 100 günlük ve 1 yıllık acil eylem planımızı hazırlıyoruz. Çok yakında proje tanıtım toplantımızda da müjdelerimizi vereceğiz.