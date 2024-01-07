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Gündem
AA 07.01.2024 14:32

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan hayatını kaybetti

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan hayatını kaybetti

Özcan'ın cenazesi yarın TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

Şanlıurfa'da 1964 yılında doğan Özcan, Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümünü bitirdi.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir bölümünde yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde doktorasını tamamlayan Özcan, Harran Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde STK çalışmalarıyla birçok kültürel projeye imza atan Özcan, 24, 25, 26 ve 27. dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Özcan, 24. Dönemden itibaren Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü.

Çok iyi Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evli ve 6 çocuk babasıydı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Şanlıurfa Milletvekilimiz Halil Özcan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'tan taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Halil Özcan'ın tedavi gördüğü hastanede vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, "Merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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