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TRT Haber 07.01.2024 12:51

Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidecek

Türkiye 31 Mart Pazar Günü Mahalli İdareler Seçimi için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi işliyor. Siyasi partilerin adaylarını 20 Şubat'a kadar seçim kurullarına bildirmesi gerekiyor. Seçmen tüm oy pusulalarını tek zarfa yerleştirecek.

Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidecek

Türkiye 31 Mart 2024 pazar günü mahalli idareler seçimi için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi işliyor.

Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Seçmenlerin isimlerini 17 Ocak'a kadar kontrol etmesi gerekiyor. Listede isimlerini bulamayanlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak.

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak.

YSK'nın seçim takvimi işliyor

YSK, 36 siyasi partinin seçime katılabilme yeterliliğine sahip olduğunu belirledi.
Siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına 20 Şubat'a kadar bildirmesi gerekiyor.

Geçici aday listeleri 23 Şubat'ta, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

Seçimde tek zarf kullanılacak

Büyükşehirde seçmenler, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy kullanacak.

Diğer kentlerde ise il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek.

Köylerde ise il genel meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi için oy atılacak.
Oy pusulaları beyaz, turuncu, mavi ve sarı olmak üzere 4 farklı renkte olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Oy kullanma saatleri belli

Oy verme saati mevsim şartları da dikkate alınarak belirlendi.

Buna göre doğudaki 32 ilde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlüler için cezaevlerinde sandık kurulacak.

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