Açık 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.04.2024 01:08

Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

Murat Kurum seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Murat Kurum açıklamasında, "İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İstanbul'un 39 ilçesinde teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkan adaylarımızla, başkanlarımızla, değerli basın mensuplarımızda birlikte vatandaşımıza gittik.

Dilimiz döndüğünce projelerimizi eser ve hayallerimizi paylaştık. Her bir vatandaşımız bu süreçte gerçekten samimi duygularla bağrına bastı. Bizi bir kardeşi, bir evladı olarak gördü.

O yüzden tüm İstanbullu kardeşlerimize hemşehrilerimize çok çok teşekkür ediyorum.90 gündür evinden işinden feragat eden tüm teşkilat mensuplarımıza, benimle birlikte yol yürüyen bu hayal için çalışan çabalayan her bir çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışmaya devam edeceğiz"

İstanbul'lu hemşerilerimiz şundan emin olsunlar ki Murat kardeşleri “İstanbul'un Murat’ı” İstanbul için İstanbullular için çalışmaya devam edecek.

Biz yine sokakta olacağız, biz yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa yine orada olacağız ve İstanbul'u hemşehrilerimiz için gece gündüz Sayın Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışmaya devam edeceğiz.

Daha iyi hazırlanacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Bize düşen vazifeleri görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

"Tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız"

Biz bugünü bir milat olarak kabul edip başkanımın da ifade ettiği gibi eksiğimiz neyse o eksiği gidermek için yine tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız.

Yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Ben bu süreçte yine seçilen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyor, tekrar bu seçimlerin İstanbul'umuza milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
 

 

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
İstanbul Murat Kurum Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bizim için dönüm noktasıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:54
Denizli Tavas'ta CHP binasının balkonu çöktü: 18 yaralı
00:58
İsrail ordusu Gazze'de yaralanan bir subayının öldüğünü açıkladı
01:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bizim için dönüm noktasıdır
23:26
Şırnak'ta polise taş atan 5 şüpheli gözaltına alındı
23:14
İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Murat Kurum aldı
00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlara hitap edecek
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Denizli Tavas'ta CHP binasının balkonu çöktü: 18 yaralı
Denizli Tavas'ta CHP binasının balkonu çöktü: 18 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ