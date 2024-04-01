Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İstanbul'un 39 ilçesinde teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkan adaylarımızla, başkanlarımızla, değerli basın mensuplarımızda birlikte vatandaşımıza gittik.

Dilimiz döndüğünce projelerimizi eser ve hayallerimizi paylaştık. Her bir vatandaşımız bu süreçte gerçekten samimi duygularla bağrına bastı. Bizi bir kardeşi, bir evladı olarak gördü.

O yüzden tüm İstanbullu kardeşlerimize hemşehrilerimize çok çok teşekkür ediyorum.90 gündür evinden işinden feragat eden tüm teşkilat mensuplarımıza, benimle birlikte yol yürüyen bu hayal için çalışan çabalayan her bir çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışmaya devam edeceğiz"

İstanbul'lu hemşerilerimiz şundan emin olsunlar ki Murat kardeşleri “İstanbul'un Murat’ı” İstanbul için İstanbullular için çalışmaya devam edecek.

Biz yine sokakta olacağız, biz yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa yine orada olacağız ve İstanbul'u hemşehrilerimiz için gece gündüz Sayın Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışmaya devam edeceğiz.

Daha iyi hazırlanacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Bize düşen vazifeleri görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

"Tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız"

Biz bugünü bir milat olarak kabul edip başkanımın da ifade ettiği gibi eksiğimiz neyse o eksiği gidermek için yine tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız.

Yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Ben bu süreçte yine seçilen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyor, tekrar bu seçimlerin İstanbul'umuza milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



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