Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, El Cezire'ye yazdı.

Fahrettin Altun, "ABD, YPG gibi bir terör örgütüne destek vererek farkında olmadan bölgede faaliyet gösteren ılımlı Özgür Suriye Ordusu gibi meşru aktörler ile yasa dışı unsurlar arasındaki çizgiyi flulaştırdı." dedi.

"Suriye'deki tek hedef; DEAŞ'ın yeniden ayağa kalkmasını engellemek"

Altun, Suriye'deki tek hedefin, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ayağa kalkmasını engellemek ve savaşın yaralarını saracak fiziki ve toplumsal altyapıyı kurmak ve bu sayede vatandaşlara yönelik terör saldırılarını engellemek olduğunu söyledi.

ABD'nin Türkiye ile çalışarak Münbiç yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesinin sağlanması gerektiğini belirten Altun, "ABD, Suriye'deki güçlerinin çekilmesini Türk Silahlı Kuvvetleri ile eş güdüm içerisinde yapmalıdır." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA