Emine Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden, Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık Projesi"yle ilgili hazırlanan tanıtım filmini paylaştı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Asker ocakları, vatanın ve milletin muhafızı olmasının yanında gençlerimize yüksek ahlaki değerler kazandıran eğitim yuvalarıdır. Birlik ve karargahlarda Sıfır Atık uygulamasını çok değerli buluyorum. Milli Savunma Bakanlığımızı bu duyarlılığı nedeniyle tebrik ediyorum."

Asker ocakları, vatanın ve milletin muhafızı olmasının yanında gençlerimize yüksek ahlaki değerler kazandıran eğitim yuvalarıdır.



Birlik ve karargâhlarda #SıfırAtık uygulamasını çok değerli buluyorum. @tcsavunma Bakanlığımızı bu duyarlılığı nedeniyle tebrik ediyorum. pic.twitter.com/jtwdG44Bdb — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 23 Ocak 2019

Hazırlanan kısa filmde, askeri birliklerde Sıfır Atık projesinin uygulanması hakkında bilgiler yer aldı.

Kaynak: AA