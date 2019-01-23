Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 sanığın tasarlayarak öldürme suçundan mahkum olması, örgüt suçu yönünden ise tüm sanıkların beraat etmesine karar vermişti.

Dosya, "örgüt bağlantısı yok" kararının bozulması talebiyle temyiz edilmişti.

Malatya'da Zirve Yayınevi’nde 18 Nisan 2007'de düzenlenen saldırıda, iş yerinde çalışan biri Alman 3 kişi öldürülmüştü.

Kaynak: TRT Haber