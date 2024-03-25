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Gündem
TRT Haber 25.03.2024 09:15

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15'inci yılı

Kaza mı, suikast mı? Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerindeki sis perdesi hala aralanmadı. Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter 15 yıl önce düştü. Ancak soruşturma ve dava hala sürüyor. Peki, o günden bugüne neler yaşandı?

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Takvimler, 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Yerel seçimler öncesi siyasi parti liderleri illerde mitingler düzenliyordu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da o gün iki mitingde konuşacaktı. Önce, Kahramanmaraş'ta halka seslendi.

Helikopterin enkazı olaydan 3 gün sonra bulunabildi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ikinci adresi Yozgat'ın Yerköy ilçesiydi. Programını aksatmamak için ilk kez helikopter kiraladı ancak Kahramanmaraş'tan bindiği helikopter Keş Dağı'nın kanlı çukur mevkiine düştü. 

Helikopterdeki gazeteci İsmail Güneş, defalarca yardım istedi; ama imdadına yetişen olmadı.

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopterin enkazına 3 gün sonra ulaşılabildi.

FETÖ'cüler delil mi kararttı?

Yetkililerle 20 dakikadan fazla konuşan gazeteci İsmail Güneş'in otopsisinde sadece bacağı ve kaburgasının değil çenesinin de kırıldığı ortaya çıktı. Naaşı enkazdan 600 metre uzakta bulundu.

Çenesi kırıkken o görüşmeleri nasıl yapmıştı? Vücudundaki kırıklarla helikopterden nasıl uzaklaşmıştı?

Cevaplanamayan sorular, hala akıllarda...

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması 2014 yılında Kahramanmaraş'ta görüldü. Olayın tüm sebepleri tüm ayrıntıları ile araştırılıyor. Ancak kazanın üzerindeki sır perdesi henüz aralanmış değil.

Helikopter düştü mü, düşürüldü mü? Arama kurtarma çalışmalarında kasıtlı bir geciktirme mi oldu? Olay yerine vaktinde ulaşılması o dönem FETÖ'cüler tarafından mı engellendi?

Bu şüpheler nedeniyle, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümünde FETÖ parmağı aranıyor.

Geçen 15 yılda cevabı bulunamayan çok soru var. 

Haber: Fatma Karacan

Kamera: Memiş Akçam

Kurgu: Ömer Özdoğan

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