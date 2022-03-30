Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekiler, Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası için yaşadığını ve davası için şehit olduğunu belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şöyle konuştu:

"Her şeyi inandığı dava uğruna göze almış cesur bir dava adamıydı biz onu böyle tanıdık. Sadece Türkiye'nin siyasetçisi değildi ya da Muhsin Yazıcıoğlu davası sadece Türkiye sınırları ile de çizilmiş değildi. İşte onun davasının Türk İslam davası olduğu, onun davasının ilahi kelimetullah davası olmasının bir sonucudur. Muhsin Yazıcıoğlu davası için yaşadı ve davası için şehit oldu."

[Fotoğraf: AA]

"İstanbul'da yapılan müzakereler, Türkiye'nin doğru dış politika ürettiğinin göstergesi"

Destici, Rusya ile Ukrayna müzakere heyetlerinin, Türkiye'de bir araya gelmesinin önemine de dikkat çekti.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dünyadaki tüm devletler için de ne kadar büyük, ne kadar önemli, ne kadar mühim ve ne kadar doğru dış politikalar ürettiğini görmek, elbetteki bir Türk vatandaşı, bu vatanın bir evladı olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir."

"Cumhur İttifakı hain FETÖ darbe girişimine karşı kuruldu"

Siyasi gelişmelere de değinen Mustafa Destici şu ifadeleri kullandı:

"Bize soruyorlar, ‘Cumhur İttifakı ne zaman kuruldu?’, Cumhur İttifakı pazarlıkla kurulmadı, Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi hain FETÖ darbe girişimine karşı sokakta kuruldu. Onun için Cumhur İttifakı'nın bu kadar sağlam, hiçbir pazarlığa tabi olmayan şekilde yürümesinin sebebi ve hikmeti budur."

