Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’le dostluk ağacı dikti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a gitti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev dostluk ağacı dikti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in resmi davetlisi olarak Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti.
Erdoğan'ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Taşkent Valisi Cihangir Artikhocayev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, eşi Nurgül Bekar ile Taşkent Büyükelçiliği personeli karşıladı.
Erdoğan resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkan Mirziyoyev tarafından Kök Saray'da resmi törenle karşılandı.
Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.
İki lider baş başa görüştü
Kök Saray'daki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan ile Mirziyoyev, baş başa görüşmeye geçti.
İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan ile Mirziyoyev dostluk ağacı dikti
İki lider, görüşme ve toplantıların ardından Taşkent'teki Kök Sarayı'nın bahçesine Özbekistan-Türkiye Dostluk Ağacı dikimi gerçekleştirdi.
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