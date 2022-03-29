Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Özbekistan'da Elişi Sanatları Müzesi'ne ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan temaslarına eşlik eden Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Mirziyoyeva, Taşkent'te Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti, dostluk ağacı dikti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetlisi olarak Özbekistan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile başkent Taşkent'te bulunan Elişi Sanatları Müzesi'ne ziyarette bulundu.
Emine Erdoğan ve Mirziyoyeva, müzeye gelişlerinde geleneksel kıyafetli çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Müze hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan ve Ziroat Mirziyoyeva, ardından dostluk ağacı dikti.
Etiketler: Özbekistan
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