Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetlisi olarak Özbekistan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile başkent Taşkent'te bulunan Elişi Sanatları Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan ve Mirziyoyeva, müzeye gelişlerinde geleneksel kıyafetli çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Müze hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan ve Ziroat Mirziyoyeva, ardından dostluk ağacı dikti.