Türkiye’nin yoğun diplomasi trafiği sonuç verdi, Kiev ve Moskova heyetleri 5'inci tur müzakereleri için İstanbul'da yüz yüze geldi. Dünyanın gözünü Dolmabahçe'ye çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisindeki toplantıya ilk olarak Ukrayna, ardından da Rusya heyeti geldi.

Dünya medyası İstanbul'da

Savaşın seyrini değiştirecek görüşmeler için geniş güvenlik önlemleri alındı. Müzakerenin sonuçlarını dünyaya duyuracak ekipler de gün boyu nöbetteydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler öncesi heyetlere seslendi. Ateşkes çağrısını yineleyen Erdoğan'ın konuşması ayakta alkışlandı.

Rus ve Ukrayna heyetlerinin kıyafet tercihleri

Heyet görüşmeleri ise saat 10.30'da başladı. Rus heyeti görüşmelere takım elbise ile katıldı, Ukrayna heyeti takım elbise giymedi. Kimi kamujlaf kimi ise spor kıyafetler tercih ederek uluslararası topluma bir kez daha mesaj verdi.

Abramoviç de salonda yer aldı

Görüşmelerde resmi heyette bulunmasa da Rus İş insanı Roman Abramoviç de yer aldı. Abramovich'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddia edilmişti.

Haber: Sezen Ceceli Köse

Kamera: Musa Toprak