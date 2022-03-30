Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddete karşı yaptırımlar ağırlaştırılıyor..

Kadına karşı işlenecek her türlü şiddet "nitelikli suç" sayılacak. Israrlı takibe hapis cezası verilecek.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Israrlı takibe hapis cezası

Teklifle, 'ısrarlı takip' ceza kanununda ilk kez giriyor. Israrlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suç çocuğa veya boşandığı eşe karşı olursa, ya da mağdurun konutunu, okulunu terk etmeye yol açarsa ceza katlanacak.

İşkencenin cezası 5 yıldan, eziyetin cezası 2,5 yıldan başlayacak

Sadece eşe veya boşanmış eşe değil, bütün kadınlara karşı işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarında ceza artacak. Tehdidin cezası en az 9 ay hapis olacak.

Bütün kadınlara karşı eziyetin cezası 2,5 yıl hapisten, işkencenin cezası 5 yıl hapisten başlayacak. İyi hal indirimi de sınırlandırılacak.

Sağlıkta şiddete yeni önlemler

Kanun teklifiyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası da artacak.

Kasten yaralama katalog suç kapsamına alınarak tutuklu yargılama kolaylaştırılacak. Mağdur hem kadın hem de sağlık personeli ise cezası ayrı ayrı katlanacak.

Düzenleme önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde olacak.