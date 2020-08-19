Haber Giriş: Kaynak: AA
MSB'den YAŞ kararları açıklaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararlarının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tarafından verildiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı, YAŞ kararlarıyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe, Yüksek Askeri Şura tarafından karar verilmektedir. 23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında, TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır."
Yüksek Askeri Şûra kararları ile ilgili basın açıklaması internet sayfamızda yayımlanmıştır. https://t.co/YtYseM5AFt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2020
Etiketler: milli savunma bakanlığı yaş kararlarıSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:26
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