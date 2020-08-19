2013 yılında protokolle, İstanbul Barosu'nun kullanımına verilen ve avukatların sosyal tesis olarak kullanması gereken bina, bir işletmeciye devredildi.

Türkiye Barolar Birliği de binanın, gece kulübü olarak işletilmesiyle ilgili harekete geçti.

Beşiktaş Balmumcu'daki binada kafe ve restoran ruhsatı olmasına rağmen "alkollü içki satışı ve müzik yayını" yapıldığı belirlendi.

Belediye ve emniyet, ruhsata aykırı davranıştan dolayı gece kulübü olarak işletildiği belirtilen sosyal tesisin faaliyetini durdurdu.

Barolar Birliği, İstanbul Barosu'ndan iddialara yanıt verilmesini istedi.