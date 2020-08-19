COVID-19 nedeniyle Türkiye'de günlük vaka sayılarında son günlerde artış yaşanırken Bilim Kurulu bir kez daha toplandı.

Yüz yüze eğitim, yeni kısıtlamalar kurulun gündeminde olacak. İl Hıfzıssıhha Kurulları, Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar doğrultusunda yeni tedbirler alabilir.

Bakan Koca: Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz

Bakan Koca, 18 Ağustos verilerini açıklarken, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz" sözlerine yer verdi.

Öte yandan risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlara 35 ilde çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor.