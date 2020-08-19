Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçlarının erişimi ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözüme kavuştuğunu açıkladı.

SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz.



Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin. https://t.co/6qNLoWbFbJ — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 19, 2020

Paylaşımında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yaptığı "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur" şeklindeki açıklamasına yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin."