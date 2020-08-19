Kalyon Holding yatırımıyla kurulan Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan tesisin ülkeye, millete ve enerji sektörüne hayırlı olmasını temenni etti.

Erdoğan, konuşmasında, "400 milyon dolarlık bir yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 1400 insanımıza istihdam imkanı sunan tesisimizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyoruz. Yenilenebilir enerji olayı gerçekten bizler için çok çok önemli. Artık sadece üretmek yetmiyor. Şirketlerimizin inovasyona araştırma geliştirme faaliyetlerine de ağırlık vermesi gerekiyor. Güneş panelleri ve bileşenlerine harcadığımız milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa ve Ortadoğu'daki ilk entegre panel üretim fabrikası

Enerjisi Santrali'nde üretilecek elektrikle cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacak.

Güneş paneli üretim fabrikasında Ar-Ge merkezi kurulacak ve yaklaşık 100 mühendis görev alarak milli teknoloji üretiminde önemli rol oynayacak. Tesisin tamamında ise 1400 kişiye istihdam sağlanacak.

Tesis, yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesiyle Avrupa ve Ortadoğu'daki ilk entegre panel üretim fabrikası olacak.