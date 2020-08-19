Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak olan Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikasına ilişkin, "Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası Türkiye'de açılıyor." dedi.

Beton beton diyenlere NOT:

Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor.



ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz.

Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ.



"MADE IN TÜRKİYE" pic.twitter.com/PvRTiuwjni — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 19, 2020

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada ayrıca, "Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.