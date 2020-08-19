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TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler: Sözümüz birdir bizim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'daki TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında, “Vatan aşkıyla sulanan ağacın iki dalıyız, Kökümüz birdir bizim. Tek yumruk olup tüm dünyaya söyleyecek, Sözümüz birdir bizim” ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda hava ve kara araçları ile arazideki tatbiki operasyonları gösteren görüntüler yer aldı.
Vatan aşkıyla sulanan ağacın iki dalıyız,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2020
Kökümüz birdir bizim.
Tek yumruk olup tüm dünyaya söyleyecek,
Sözümüz birdir bizim
#TurAzKartalıTatbikatı pic.twitter.com/IVFAWPphgh
Etiketler: TurAz paylaşımı msbSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:48
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