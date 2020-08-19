Bakanlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında, “Vatan aşkıyla sulanan ağacın iki dalıyız, Kökümüz birdir bizim. Tek yumruk olup tüm dünyaya söyleyecek, Sözümüz birdir bizim” ifadeleri kullanıldı.



Paylaşımda hava ve kara araçları ile arazideki tatbiki operasyonları gösteren görüntüler yer aldı.

Vatan aşkıyla sulanan ağacın iki dalıyız,

Kökümüz birdir bizim.

Tek yumruk olup tüm dünyaya söyleyecek,

Sözümüz birdir bizim

#TurAzKartalıTatbikatı pic.twitter.com/IVFAWPphgh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2020