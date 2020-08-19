Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'yı kabul etti
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Panda'nın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Etiketler: cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğanSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:15
Sıradaki Haber
Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri'nden Doğu Akdeniz görüşmesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz