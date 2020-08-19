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Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri'nden Doğu Akdeniz görüşmesi
[Fotağraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonda görüştü. İkili Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.
Kaynaklar, görüşmede, Doğu Akdeniz konusunun ele alındığını kaydetti.
Etiketler: son dakika dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg doğu akdenizSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:06
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