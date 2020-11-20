Mlli Savunma Bakanlığı (MSB), 20 Kasım Dünya Çocuk Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakanlık açıklamasında, 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

MSB'nin açıklamasında, "Dünyanın pek çok noktasında çocuklar gülsün diye görev yapan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; minik bedenleri hedef alanların bir daha bu vahşete cüret edememesi için korkusuzca ve fedakârca görev yapmaya devam edecek!" denildi.