Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
[Fotoğraf: Twitter-@tcsavunma]
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla paylaşım yaptı. MSB'nin paylaşımında Mehmetçik'in çocuklarla görüntüleri yer aldı.
Mlli Savunma Bakanlığı (MSB), 20 Kasım Dünya Çocuk Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakanlık açıklamasında, 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.
MSB'nin açıklamasında, "Dünyanın pek çok noktasında çocuklar gülsün diye görev yapan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; minik bedenleri hedef alanların bir daha bu vahşete cüret edememesi için korkusuzca ve fedakârca görev yapmaya devam edecek!" denildi.
Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2020
Dünyanın pek çok noktasında çocuklar gülsün diye görev yapan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; minik bedenleri hedef alanların bir daha bu vahşete cüret edememesi için korkusuzca ve fedakârca görev yapmaya devam edecek! pic.twitter.com/Hvm7raVhod
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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