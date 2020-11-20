AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Ömer Çelik, "Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor" dedi.

Mike Pompeo'nun ziyaretinin Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye attığını ve krizi derinleştirdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesi uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 20, 2020

Ömer Çelik, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin aldığı kararları desteklediklerini belirtti.

Uluslararası toplumu alınan kararlar konusunda güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırdı.

Çelik, "Her türlü hukuksuzluğa karşı, Filistinli kardeşlerimizin her koşulda yanında olacağız" açıklamasını yaptı.