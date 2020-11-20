Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM'de 'HES kodu' zorunluluğu başladı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren HES kodu uygulamasına başlandı.
Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu verilecek ziyaretçilerin, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden HES kodu doğrulaması yapılacak ve "risksiz" bilgisinin ardından girişe onay verilecek.
Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES kodu doğrulaması yapılacak.
Etiketler: Koronavirüs
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