Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twiiter'dan kasım ayı sevk tarihleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, 23-25 Kasım'da sevke tabi yükümlülerin sevk tarihinin, koronavirüs salgını nedeniyle 22-24 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir. Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir" denildi.

Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine https://t.co/5J0NM2fWEO internet adresinden ulaşabilirsiniz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2020

Terhislerde erteleme yok

Güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesinin şu an için söz konusu olmadığını, 19-21 Kasım'da sevke tabi olan bedelli askerlerin sevklerinin ertelenmediğini açıkladı.



