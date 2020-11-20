Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, her gün 10 bin çocuk yetim kalıyor.

Savaşlar, salgın hastalıklar ve doğal afetler çocukları ailelerinden bir daha kavuşmamak üzere koparıyor.

140 milyon yetim çocuk

7 buçuk milyar olduğu tahmin edilen dünya nüfusunun 2 milyarını çocuklar oluşturuyor. Dünyadaki yetim çocuk ise yaklaşık 140 milyon. Bu çocukların büyük çoğunluğu, çocuk haklarından yararlanamıyor.

Yetim çocuklar, çatışma alanlarında kimi zaman intihar bombacısı kimi zaman ise canlı kalkan olarak kullanılıyor.

Çocuk savaşçıların sayısı arttı

Uluslararası kuruluşların verileri, son 5 yıl içinde çocuk savaşçı sayısının yüzde 159 oranında arttığını gösteriyor. 2012 yılından bu yana 30'dan fazla ülkede, en az 300 bin çocuk aktif olarak savaşmaya zorlanıyor.

Yaşama tutunmak adına çıktıkları göç yollarında refakatsiz çocukların bazıları mavi sularda kayboluyor. Bazıları suç şebekelerinin eline düşüyor. 28 milyon mülteci çocuktan 7 milyonunun akıbeti ise hiç bilinmiyor.

Türkiye yetimlerin umudu

Dünyada çok az ülke veya kuruluş bu çocukları dert ediyor. O ülkelerin başında Türkiye geliyor. Dünyanın kanayan yarası olan yardıma muhtaç yetimler için seferber oluyor.

Türkiye'nin resmi kurumları ile sivil toplum kuruluşları, dünyanın dört bir yanındaki binlerce yetim çocuğa kol kanat geriyor. Yalnızca Kızılay'ın tüm bakımını üstlendiği yetim çocuk sayısı on binleri geçiyor. Yetim çocukların her ihtiyacına koşuluyor, tüm imkanlar seferber ediliyor.

"Yetimin hakkını savunmazsak vebalde kalırız"

Türkiye her geçen gün ulaştığı yetim çocuk sayısını artırıyor.

"Bizim dünyanın 16 ülkesinde delegasyonlarımız var" diyen Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan şu açıklamalarda bulundu:

"Bulgaristan’da da yetimhanemiz var Endonezya’da da yetimhanemiz var. Yemen’de de var başka ülkelerde de var. Buralardaki yetimhanelerdeki çocukların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim sayı 20 binleri geçiyor.

Çocukların eğitim ihtiyaçları var. Çocukların okula gitmelerini sağlıyoruz. Sağlık ihtiyaçları var sağlık sorunlarını çözüyoruz. Giyim ihtiyaçları var onları çözüyoruz. Beslenme zaten temel olarak çözmüş olduğumuz sorunlar. Yetimin hakkını savunmazsak vebalde kalırız. Her geçen gün her geçen yıl ulaştığımız yetimin sayısını artıracağız."

Haber: Mahinur Ünal

Kamera: Ümit Turan