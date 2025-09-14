MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kararlıyız, bu zafer bizim olacak. Bu akşam Almanya karşısında tarih yazmaya çıkacak 12 Dev Adam'a gönülden başarılar diliyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yiğitleri ve aziz milletimiz tek yürek oldu. Kalplerimizde tek bir haykırış var, Şampiyonluk Türkiye'nin olacak. Haydi 12 Dev Adam, bir kez daha Ay-Yıldız gibi parla."

Paylaşımda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel hazırlanan özel video klip de yer aldı.

Klipte, askerler ile A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın görüntülerine yer verildi.