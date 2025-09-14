Açık 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.09.2025 17:58

MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kararlıyız, bu zafer bizim olacak. Bu akşam Almanya karşısında tarih yazmaya çıkacak 12 Dev Adam'a gönülden başarılar diliyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yiğitleri ve aziz milletimiz tek yürek oldu. Kalplerimizde tek bir haykırış var, Şampiyonluk Türkiye'nin olacak. Haydi 12 Dev Adam, bir kez daha Ay-Yıldız gibi parla."

Paylaşımda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel hazırlanan özel video klip de yer aldı.

Klipte, askerler ile A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın görüntülerine yer verildi.

ETİKETLER
Basketbol Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, geleceğin enerjisini bugünden inşa ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:07
Sivas'ta otomobille çarpışan minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı
18:42
Bakan Fidan, Katarlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü
19:04
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
17:21
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
16:45
İsrail, Yemen'den İHA saldırısı nedeniyle, Ramon Havalimanını yeniden uçuşlara kapattı
16:13
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, geleceğin enerjisini bugünden inşa ediyor
Togg'un yeni modelinin rengine ilham veren lezzet: Mardin mavi badem şekeri
Togg'un yeni modelinin rengine ilham veren lezzet: Mardin mavi badem şekeri
FOTO FOKUS
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ