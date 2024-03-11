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Gündem
TRT Haber 11.03.2024 15:06

MSB'de güvenlik toplantısı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

MSB'de güvenlik toplantısı

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler Hakan Fidan İbrahim Kalın MİT
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