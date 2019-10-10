Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Fırat'ın doğusunda bir terör koridoru oluşturmayı amaçlayan PKK/PYD-YPG’li teröristlerin, sivil binalara, okullara ve hastanelere saklanarak havan ve roket saldırıları gerçekleştirdiğini ve sivillerin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber