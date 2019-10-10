Gündem
MSB: YPG/PKK'lı teröristler sivillere saldırıyor10 Ekim 2019 Perşembe 15:19 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 15:27
Milli Savunma Bakanlığı, kanlı terör örgütü YPG/PKK'nın sivil yerleşimlere saldırmaya devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Fırat'ın doğusunda bir terör koridoru oluşturmayı amaçlayan PKK/PYD-YPG’li teröristlerin, sivil binalara, okullara ve hastanelere saklanarak havan ve roket saldırıları gerçekleştirdiğini ve sivillerin yaralandığını açıkladı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: milli savunma bakanlığı barış harekatı msb