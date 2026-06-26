MSB: Ülkemizin yardım elini Venezuela'ya ulaştırıyoruz

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada "Ülkemizin yardım elini Venezuela’ya ulaştırıyoruz." ifadelerin yer verildi.

Açıklamada, Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından, AFAD Başkanlığının talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekiplerinin ve insani yardım malzemelerinin Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M uçağıyla afet bölgesine ulaştırılmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığından yola çıktığı belirtildi.

Ayrıca, AFAD personeli ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timlerinin de yardım faaliyetlerine destek sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, deprem felaketinden etkilenen Venezuela halkının acısının derinden paylaşıldığı belirtilerek, "Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyor, felaketten zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.